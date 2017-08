De jumpsuit voor mannen verovert stilaan het straatbeeld

© Instagram @tomdsimpson.

Voor vrouwen is de jumpsuit al langer een veelzijdige klassieker in de kleerkast, en nu gaan ook heren overstag. Met dank aan merken als Haider Ackermann, Valentino en Salvatore Ferragamo en modebewuste mannen als Asap Rocky en Kanye West. En geen zorgen mannen, een jumpsuit hoeft er helemaal niet vrouwelijk uit te zien. Integendeel zelfs.

In theorie mag het broekpak voor mannen dan ook een jumpsuit heten, stel je er vooral geen strak kledingstuk met spaghettibandjes bij voor. De versie voor mannen lijkt eerder op een overall van werklui, maar dan ietsje getailleerder en gemaakt van mooiere materialen. Beschikbaar met korte en lange mouwen en het moet altijd een tikkeltje te groot. Belangrijk is ook dat de taille daadwerkelijk ter hoogte van je taille zit en niet hoger, anders krijgt het geheel wél iets vrouwelijks (tenzij je dat wil natuurlijk). Wij zijn persoonlijk vooral fan van jumpsuits die gemaakt zijn van een dikkere en stugge stof, maar er zijn ook exemplaren te koop in zijde bijvoorbeeld.



Voordelen

Net zoals vrouwen, kunnen ook mannen het eendelig pak zowel casual met sneakers onder als chique dragen. Extra voordeel: je bent in één keer aangekleed, een jumpsuit is dan ook ideaal voor op dagen dag je niet weet wat aan te trekken. En het zit nog eens ultra comfortabel ook, alsof je de hele dag in pyjama rondloopt.



Nadeel

Hoe veelzijdig en stijlvol de jumpsuit dan ook mag zijn, er is helaas ook wel één nadeel aan verbonden. Het is namelijk één van de meest onhandige kledingstukken ooit uitgevonden, en met name dan als je naar de wc moet. Eerst ben je een kwartier kwijt om het uit te trekken en vervolgens zit je halfnaakt op de pot. Veel valt daar helaas niet aan te doen, al kun je als tussenoplossing ook wel kiezen voor een aparte jas en broek in dezelfde kleur en stof. Je ziet er ongeveer hetzelfde uit als een jumpsuit, maar is wel een pak handiger.



