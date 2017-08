Met deze tips hou je die zomerse gloed langer vast

Door: ND

23/08/17 - 18u30

© thinkstock.

Wie deze zomer lang gespaard heeft voor een diepbruin tintje, wil daar natuurlijk zo lang mogelijk mee pronken. Want van ons Belgische waterzonnetje moeten we de komende maanden niet al te veel verwachten. Hoe zet je die sunkissed look zo goed mogelijk in de verf? Deze kledingkeuzes helpen om jouw bruine tintje nog net iets donkerder te doen lijken.

Of je nu van nature snel een bruin kleurtje krijgt, of eerder tot de categorie knalrood of spierwit zonder middenweg behoort: voor elk huidtype bestaan er trucjes om je velletje net iets donkerder te doen lijken. Eerst en vooral is het belangrijk te bepalen of je huid een eerder koele of warme ondertoon heeft. Dat doe je eenvoudigweg door je af te vragen welk type juwelen het best bij je past. Sta jij het mooiste met gouden juwelen, dan heeft je huid een warme ondertoon. Ben je eerder een type dat goed staat met zilver, dan heeft jouw huid een koele ondertoon. Lees ook Allemaal Sporty Spice: deze fitnesstrackers zijn mooi genoeg om altijd te dragen

Zilveren, koele types Dames die het beste staan met zilver - en dus ook een koele ondertoon in de huid hebben - komen goed weg met veel opvallende kleurtjes. Kies voor felle zomerkleuren, zoals fuchsia, blauw, fel paars, oranje en heldere rode tinten. Die laten je lichtjes gebruinde huid het mooiste uitkomen. Mijd pasteltinten als je van nature niet snel bruint, omdat die je huid net nog meer verbleken. Kies voor felle, opvallende kleuren. Heb je een erg bleke huid? Kies dan zeker niet voor witte stofjes, die je vel nog bleker zullen doen lijken. Ook zwart zet het contrast extra in de verf, waardoor het geen aanrader is voor lichte huidjes.



DOEN

Felle, opvallende kleuren



NIET DOEN

Wit, zwart, pastel