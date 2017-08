Zo doet Kendall Jenner haar dagelijkse make-up in 2 minuten

Door: TVM

23/08/17 - 12u30 Bron: Vogue US

© Bruno Press.

video Vind jij ook dat Kendall Jenner er op paparazzifoto's steeds picture perfect uitziet? Haar goede genen spelen natuurlijk een rol, maar ze gebruikt ook make-up om de natuur een handje te helpen. Met de Amerikaanse Vogue deelt ze haar dagdagelijkse make-uproutine die een stuk simpeler en basic is dan gedacht.

Jenner begint met een dun laagje foundation - ze haat het gevoel van een dikke laag schmink op haar huid - en vervolgens brengt ze concealer aan op haar wallen en kin. Daarna kleurt ze haar wenkbrauwen in met een potlood. "Toen ik veertien was heb ik ze ooit eens véél te dun geëpileerd. Mijn zussen waren woest op mij en gooiden alle pincetten het huis uit. Ik heb ze daarna nooit meer zelf gedaan," aldus het model aan Vogue.



Daarna is Kendall aan het favoriete deel van haar make-uproutine toegekomen, namelijk bronzer. Diezelfde bronzer brengt ze ook aan op haar oogleden en vervolgens gebruikt ze een beetje mascara, waarbij ze focust op de wortels van haar wimpers. Ze sluit af door zachtjes een paar keer met een lippenstift op haar lippen te drukken en daar een laagje lipgloss over te smeren. Kort maar krachtig, aldus Kendall.