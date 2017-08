Ode aan Yves Saint Laurent met museum in Parijs en Marrakech

Charlotte Dierckx

Als ode aan de Franse mode-ontwerper Yves Saint Laurent, die in 2008 overleed aan de gevolgen van kanker, opent zijn gelijknamige foundation over enkele weken een museum in Parijs en Marrakech. Er zullen zo'n 20.000 couture stukken en accessoires uit zijn collecties door de jaren heen onderdak krijgen.