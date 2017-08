2 maanden na bevalling schittert Beyoncé in jurk die ook jij kunt betalen

Door: TVM

22/08/17 - 19u00

© Instagram @beyonce.

De Amerikaanse superster Beyoncé (35) heeft op haar website een aantal foto's gezet waarop ze, ruim twee maanden na de bevalling van haar tweeling Sir en Rumi, een strak bordeauxrode cocktailjurkje draagt. Goed nieuws: het exemplaar kost 'maar' 156 euro (alleszins weinig voor Queen Bee's doen).

De foto's zouden elf dagen geleden al zijn gemaakt, tijdens een met wijn overgoten feest. De bordeauxrode stretchjurk is van het Britse merk House of CB en kost 156 euro. De frons in het midden zou volgens verschillende media de aandacht afleiden van haar post-zwangerschapslichaam, al heeft de zangeres dat naar onze mening allesbehalve nodig.



De jurk is hier te koop. Bekijk de foto's van Bey hieronder: