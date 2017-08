Dit zijn de hipste modesamenwerkingen om naar uit te kijken

Kim Gordon voor & Other Stories. © rv.

De modewereld neemt geen vakantie, want waar jij druk lag te zonnen op een strandstoel werden heel wat banden gesmeed tussen merken en persoonlijkheden. Alle nieuwe samenwerkingen, vers van de pers, op een rijtje voor wie er even tussenuit was.

1. Kim Gordon x & Other Stories © & Other Stories.

Sonic Youth-bassiste Kim Gordon had in de jaren negentig al een eigen kledinglabel, nu wil ze met behulp van de Zweedse modeketen & Other Stories ook jou terug in het nieuw steken. De collectie die bestaat uit negen basisstukken gemaakt van biologisch katoen, vijf zijden sjaals en twee koperen halskettingen werd geïnspireerd op haar dochter Coco. Ze werd dan ook het gezicht van de lijn. "We vinden het knap hoe ze steevast haar eigen regels opstelt in plaats van zich te plooien naar de verwachtingen van anderen. Met deze collab kunnen we een deel van haar verhaal en kunst naar ons publiek brengen", vertelt Caroline Björkholm, hoofd van Creative Lab, & Other Stories.



De collectie zal verkrijgbaar zijn vanaf 31 augustus in de Antwerpse & Other Stories winkel en online.



2. Iris Apfel x Atelier Swarovski Iris Apfel © Atelier Swarovski.

Iris Apfel is ondertussen al 95 jaar oud, maar deze kranige bejaarde denkt nog lang niet aan haar pensioen. Ze werd bekend als de Amerikaanse zakenvrouw en groot modeliefhebber die onder andere voor 9 verschillende Amerikaanse presidenten het interieur heeft ontworpen. Ondanks haar 95 lentes schuimt ze nog steeds alle mode-evenementen ter wereld af, twee jaar geleden kwam er een documentaire over haar uit, ze heeft eigen emoji en nu is ze een samenwerking met Atelier Swarovski aangegaan. Ze ontwierp een collectie statement halskettingen, armbanden, kristallen oorbellen en een sleutelhanger om aan je handtas te hangen.



De collectie is te koop in de Swarovski Flagshipstore in Brussel en Antwerpen en via de webshop.



3. Virgil Abloh x Nike © Nike.

Virgil Abloh is één van die ontwerpers waarbij alles wat hij aanraakt in goud verandert. Hij maakte naam als creatief directeur van rapper Kanye West, maar verovert momenteel de modewereld met zijn eigen hippe label Off-White. Hoewel hij op sportkleding gebaseerde mode maakt, hangen zijn ontwerpen in de meest high-end winkels als colette in Parijs en Barneys in New York. Cool maar niet bijzonder betaalbaar. Dat hij nu 10 iconische sneakers van Nike een make-over heeft gegeven, wordt dan ook meer dan enthousiast onthaald. Toegankelijkheid was daarbij dan ook key voor Virgil. "Ja, we maken een product dat mensen willen kopen maar als je naar de doe-het-zelfwinkel trekt en thuis aan de slag gaat, zou je deze schoen ook zelf kunnen maken," aldus Abloh.



Heel makkelijk zijn de 10 sneakers wel niet te krijgen helaas. Voor de eerste vijf modellen van 'The Ten' is er een pre-relase in de NikeLab stores op 18-22 september in Londen, 21-25 september in Milaan en 26-30 september in Parijs. De volledige collectie met alle tien modellen is in November beschikbaar in NikeLab stores en bij een aantal geselecteerde winkels wereldwijd.



4. Falke x Phillip Lim © Falke.

In februari showde 3.1 Phillip Lim zijn wintercollectie tijdens New York fashion Week. Aan de benen van de modellen: de limited edition collectie die hij samen met kousenmerk Falke ontwierp. De capsulecollectie bestaat uit vier modellen, kniesokken, panty's en enkelsokjes, vervaardigd uit een luxueuze wol-zijde mix in verschillende unieke kleurencombinaties.



De 3.1 Phillip Lim x Falke collectie is wereldwijd beschikbaar vanaf begin september 2017 in de Phillip Lim en FALKE boetieks.



5. Christian Wijnants x Marion Vidal © Christian Wijnants x Marion Vidal.

Voor zijn winter 2017 collectie nam de Belgische designer Christian Wijnants de Franse ontwerpster Marion Vidal onder de arm. De twee leerden elkaar kennen toen ze aan de Antwerpse Modeacademie studeerden en onderhielden sindsdien een goed contact met elkaar. Christians liefde voor edelstenen en fijne juwelen enerzijds, en Marions fascinatie voor vorm en materie anderzijds brachten hen dit seizoen weer samen. Het resultaat is een collectie van vier oorringen, met een verkoopsprijs tussen 427 euro en 473 euro. De oorringen worden per stuk verkocht - ze zijn namelijk zo ontworpen dat ze zich een voor een met elkaar laten combineren.



De oorbellen zijn te koop in de flagshipstore van Christian Wijnants in Antwerpen. Wegens groot succes is een tweede collectie voor zomer 2018 in de maak.



6. Lilirooz x Xandres © rv.

Liesbeth Diels, styliste en oprichtster van haar eigen kraagjesmerk Lilirooz, is een echte selfmade woman. Dat kon je hier al lezen, toen we haar interviewden voor onze Girlbossreeks. En dat is ook het Belgische label Xandres niet ontgaan. Voor de reeks 'Inspiring Women' van Xandres sloegen beide merken de handen in elkaar. Het Lilirooz kraagje kreeg een feestelijke make-over en werd bewerkt met Swarovski kristallen. Het resultaat is hét ideale accessoire om je feestoutfit een originele en luxueuze toets te geven.



Het kraagje kost € 99 en is vanaf september beschikbaar in de winkels van Xandres en op de webshop.



7. Nike x Skepta © Nike.