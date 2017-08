Goed in je vel: 5 trucjes die je aantrekkelijker doen voelen

Charlotte Dierckx

Op sommige dagen voelt het alsof je de wereld aan kan, op andere dagen zit je dan weer totaal niet lekker in je vel. In de loop der jaren hebben tal van studies bewezen dat aantrekkelijkheid zich niet beperkt tot fysieke schoonheid. Een simpele verandering in je manier van denken, maakt een wereld van verschil in hoe aantrekkelijk jij jezelf voelt en anderen je vinden.

1. Lach wanneer je in de spiegel kijkt Bij een studie uitgevoerd in 2009 door de Universiteit van Cardiff, ontdekten onderzoekers dat mensen die lachen zich niet alleen gelukkiger voelen, maar ook gelukkiger en aantrekkelijker overkomen naar de buitenwereld. Onze hersenen zijn namelijk zodanig geprogrammeerd dat ze lachen als een teken van vriendelijkheid, toegankelijkheid én aantrekkelijkheid ervaren. Ook wanneer je een weerspiegeling van je lachende zelfbeeld in de spiegel ziet.

2. Praat luidop tegen jezelf Een studie uitgevoerd in 2014 door de Universiteit van Illionois ontdekte dan weer dat mensen met meer zelfvertrouwen en een succesvolle carrière regelmatig luidop tegen zichzelf praten. Net zoals wanneer je een vriendin met bemoedigende woorden een hart onder de riem steekt, helpt het ook om jezelf luidop een peptalk te geven wanneer je een deuk in je zelfvertrouwen hebt.

3. Draag vaker rood Niet voor niets is rood de kleur waar veel modeliefhebbers bij zweren. Een onderzoek van de Universiteit van Rochester heeft bewezen dat het dragen van rood onze aantrekkingskracht voor mannen vergroot. Rood staat er niet alleen om gekend passie en sensualiteit uit te stralen, de kleur heeft ook de kracht om je zelfvertrouwen een boost te geven. En laat dat nu net het geheim achter aantrekkelijkheid zijn!

4. Sta rechtop Een studie uitgevoerd door de Association of Psychological Science's stelde in 2010 vast dat een persoon die met een rechte rug door het leven gaat een daling van cortisol (een stof die angst signaleert) ervaart en zich sterker voelt, waardoor die sneller aantrekkelijk werd bevonden. Dus indien je die knappe collega op het werk aan de haak wil slaan, kan je maar beter niet meer onderuit gezakt achter je bureau hangen.