NINA zomert: de lippenstift die je lippen voller doet lijken

Charlotte Dierckx

23/08/17 - 07u30

© Smashbox.

Elke dag geeft NINA je een tip voor de beste zomer ooit! En bij een zonnige dag hoort natuurlijk een fleurige lippenstift. Helaas is niet iedereen gezegend met lippen à la Kylie Jenner, maar alvorens naar de lip fillers te grijpen, deze lippenstift van Smashbox doet je lippen optisch voller lijken. Hebben!

Op Instagram zien we het overal: ombré lippen! De statement look is hét van hét momenteel. Ook wij willen maar al te graag met de make-uptrend door het leven gaan, maar eerlijk gezegd hebben we er bitter weinig tijd voor 's ochtends.



De Be Legendary Triple Tone Lipstick van Smashbox belooft het je allemaal: volle ombré lippen in een handomdraai. De lippenstift is uit 3 tinten opgebouwd en breng je net als een gewone lippenstift aan (voor je onderlip draai je de stift gewoon even om). De kleuren blenden vanzelf mooi in elkaar. Hello Insta-ombré!



De lippenstift is beschikbaar in 4 verschillende kleuren en is verkrijgbaar bij Ici Paris XL voor € 24.