Allemaal Sporty Spice: deze fitnesstrackers zijn mooi genoeg om altijd te dragen

Je wil wel gezonder leven en meer bewegen, maar eerlijk is eerlijk: de meeste fitnesstrackers zijn zo'n gedrochten dat je het ding na amper een week alweer ergens onderin een donkere lade bonjourt. Dan maar de rest van je leven in onwetendheid doorbrengen wat je aantal stappen betreft? Dat hoeft nu ook weer niet, deze wearables zijn wél mooi genoeg om iedere dag te dragen.

Jawbone Up 2 © Jawbone. De Jawbone Up 2 is bijna niet te onderscheiden van een gewone armband. Daardoor past die zelfs bij een elegant jurkje, zodat je ook het aantal stappen dat je op je hakken rondparadeert, kan tellen. Anders zou het immers zonde zijn, op die hoge stelten moeten we nu eenmaal nóg harder werken. Nadeel is dat de stappenteller geen schermpje heeft, waardoor je er steeds de app moet bijnemen om te checken of je dringend een tandje bij moet steken. Ook heeft de tracker geen hartslagmeter. Wél meet het naast je aantal stappen ook hoe lang je actief was (maar ook hoe lang je hebt stilgezeten), hoeveel calorieën je verbrand hebt en hoeveel kilometer je hebt afgelegd. Ook je nachtrust wordt bijgehouden, en via de app kan je makkelijk je maaltijden registreren.



Prijs: € 79 via bol.com

Dexclusives Activity Tracker © Dexclusives. Het is roségoud, heeft een ingebouwde stappenteller, hartslagmeter en calorieteller, en het ziet er stijlvol uit. De activity tracker van Dexclusives werkt zowel voor iOS als Android en werkt met de Veryfit 2.0 app. Zo kan je makkelijk je work-outs bijhouden, maar ook je slaappatroon, afgelegde kilometers, snelheid en hoeveel beter je het hebt gedaan dan de vorige keer. Ideaal voor competitiebeesten die al eens een wedstrijdje met zichzelf willen houden. En het beste nieuws? Je wint gewoon iedere keer.



Prijs: € 49 via bol.com

Mykronoz Zeround Gold © Mykronoz. Kan jij geen afscheid nemen van die goede oude horloge? Dat hoeft niet eens. Met de nieuwe generatie slimme horloges heb je iets elegants én handigs rond je arm. Want naast het uur lees je er ook je stappen en calorieverbruik op af. Extra handig aan deze Zeround is dat je ook je e-mails, oproepen, sms'jes en sociale media kan checken? Hoef je niet meer stiekem je GSM in je achterzak te laten glijden wanneer je even tijdens het werk naar de toiletten gaat.



Prijs: € 99,99 via Vanden Borre