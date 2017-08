Deze Belgische schone is in de running om op de catwalk voor Victoria's Secret te lopen

© getty.

Afgelopen weekend vond de casting plaats voor de grote Herfst/Winter 2017 Victoria's Secret modeshow die dit jaar in Shangai doorgaat. En daar nam ook een Belgisch meisje aan deel, namelijk de 24-jarige Daphne Velghe. Een portretje van de Antwerpse schone.

© Instagram @daphnevelghe.

Daphne werd ontdekt op het dancefestival Laundry Day toen ze 15-16 jaar oud was. "Een vrouw stapte op me af en vroeg of ik er ooit al aan had gedacht om model te worden. Ik dacht dat het om een grap ging, want ik was lang, mager en leek meer op een jongetje. Ik was ook niet veel bezig met mode en droeg gewoon waar ik zin in had naar school. Nu ik erop terugkijk, ben ik heel blij dat ik de stap heb durven zetten om er toch op in te gaan op zo'n jonge leeftijd," aldus Daphne in een interview met ELLE Belgique.



Antwerpen

De 24-jarige is geboren en getogen in Antwerpen en daar huurt ze ook nog steeds een appartementje om dicht bij haar vrienden en familie te zijn als ze in het land is. Als, want Daphne vertoeft tegenwoordig vaker in grote steden als Londen en New York. Een dikke 7 jaar geleden liep ze haar eerste modeshow voor Theyskens' Theory. Datzelfde seizoen volgden nog shows van onder andere Emporio Armani, Ann Demeulemeester, Dior, Céline, Chanel en John Galliano.



In de jaren daarna scoorde ze opdrachten voor tijdschriften als ELLE, Icon Magazine, Grazia France en Glamour Germany en bleef ze shows lopen voor de grootheden op aarde. Het gaat kortom al een tijdje hard voor de jonge Vlaamse, en met een felbegeerd plaatsje in de Victoria's Secret modeshow hoopt ze haar carrière naar een (nog) hoger niveau te tillen. We duimen mee voor Daphne!