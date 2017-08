NINA zomert: de lingerie die iedere vrouw wil hebben

Charlotte Dierckx

22/08/17 - 07u30

© Alex Ever Photography.

Elke dag geeft NINA je een tip voor de beste zomer ooit! De zon heeft lang op zich laten wachten maar, vandaag vliegt het kwik weer de hoogte in. Niet alleen buiten, ook in de slaapkamer kan de temperatuur behoorlijk stijgen. Zéker met de lingerie van Studio Pia. Liefhebbers van merken als La Fille d'O en Marie Jo, spits jullie oren!

Studio Pia mag dan niet meteen van Belgische bodem zijn, dit is ongetwijfeld de lingerie die iedere vrouw wil hebben. Het atelier in Londen is gespecialiseerd in duurzame lingerie, vervaardigd uit organische zijde die op een ethisch verantwoorde manier met de hand wordt geproduceerd.



Elk kledingstuk werd zodanig ontworpen dat iedere vrouw - ongeacht haar lichaamstype - elegant én sexy voor de dag kan komen. Wat je cupmaat ook mag zijn, door de ondersteunende uitsnijdingen, lichaamsvormende fit en verstelbare bandjes is de lingerie van Studio Pia weggelegd voor iedere vrouw.



De debuutcollectie, genaamd The Jungle, is online verkrijgbaar en bestaat uit drie reeksen: Liana, Bella en Adria, elk met een eigen touch en persoonlijkheid. De prijzen variëren tussen omgerekend zo'n € 100 en € 475.