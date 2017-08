Gedaan met de choker, deze juwelentrend maakt comeback

Zangeres Solange. © Levi's.

Twee jaar geleden werd de choker, een aansluitende ketting die strak rond de hals gedragen wordt, met open armen omarmd door menig celebrity, modemeisje en blogger. Maar zoals dat gaat met modetrends is het alweer tijd voor iets nieuws. Grote hoepel-oorbellen zijn nu het ultieme teken van cool.

Kendall Jenner © photo news.

"Hoepel-oorbellen - of hoops in het Engels - zijn de nieuwe choker", schreef de Amerikaanse Vogue deze maand. En aangezien het toonaangevende modemagazine 'de modebijbel' wordt genoemd, is het wel degelijk tijd om je chokers op te bergen als je niet hopeloos achter wil lopen.



Hoewel hoepel-oorbellen ons voornamelijk doen denken aan de jaren negentig, zijn ze al veel langer een modetrend. In 2015 hebben archeologen in Israël zelfs een paar opgegraven dat bijna 3.200 jaar oud is. Recent werden heel wat celebs zoals Rihanna, Gigi en Bella Hadid weer gespot met grote hoepels aan hun oorlellen, en nu Vogue erover schrijft, weet je dat een "nieuwe trend" geboren is.



Voor wie zich aan deze trend wil wagen, zijn er talloze mogelijkheden. Je kunt net als zangeres Solange gaan voor een dun zilveren paar als je niet te hard wil opvallen. Combineer een paar met nog meerdere kleinere ringetjes in je andere gaatjes zoals model Adwoa Aboah als je houdt van een meer edgy stijl. Of kies voor een dik gouden paar zoals zangeres Zendaya als je in het oog wil springen. Hoops zijn beschikbaar in alle prijscategorieën, dus ook modeliefhebbers met een klein budget hoeven deze trend niet te laten passeren.