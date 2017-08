Charlize Theron en Lucy Hale gaan voor de bob: welke past bij jouw gezichtsvorm?

© BrunoPress / Instagram.

Knip, knip, knip: een nieuw schooljaar, een nieuwe coupe. 1 september is voor velen een schone lei, een moment om het eens anders aan te pakken. Ook wat je kapsel betreft. Lucy Hale zweert er al langer bij, en ook Charlize Theron maakte voor haar film 'Atomic Blonde' de overstap naar dé snit van het moment: de bob. Jij ook?

Ovaal gezicht: de jaren 20 bob of gekrulde bob © BrunoPress. Een ovaal gezicht is quasi hetzelfde als een winnend loterijbiljet: je kan er alle kanten mee uit. Een warrige bob? Prima. De langere lob? Kan ook. Maar het mooist is de ultieme bob uit de jaren 20 tot net onder de oren. Louise Brooks is het icoon van deze look, maar ook Beyoncé liet haar haren kortwieken tot net onder haar oren. Leg er net als Queen Bey een nonchalante krul in voor een moderne twist.

Hartvormig gezicht: de warrige bob © BrunoPress. Heb jij net als Reese Witherspoon of Jennifer Aniston een hartvormig gezicht? Dan is de lange lob jouw ideale snit. Deze lob stopt pas halverwege je nek, in plaats van net onder je kaak, wat ervoor zorgt dat je kaaklijn afgerond wordt. Bij een korte bob, net onder de oren of tot aan de kaak, lijkt je kin immers scherper dan ze is. Speel ook met laagjes om het geheel wat zachter te maken.

Diamantvormig gezicht: de net-uit-bed bob © BrunoPress. In 2012 maakte Karlie Kloss de overstap naar een bob op kinlengte, en niet veel later deden vriendinnen Taylor Swift en Kendall Jenner hetzelfde. Wie net als Karlie een breder voorhoofd en een smalle kin heeft, kiest best voor een bob die net onder de kaak valt, of een lange lob op schouderlengte om zo het voorhoofd optisch kleiner te doen lijken en je kin iets ronder. Een warrig effect met extra laagjes staat nonchalant en verzachten een harde kaaklijn.

Vierkant gezicht: de 90s bob © BrunoPress. Wie herinnert zich supermodel Linda Evangelista niet? Het topmodel bewees al dat ze een echte kameleon is als het op kapsels aankomt, maar het is niet voor niets dat ze keer op keer terugkeerde naar de klassieke bob. Met krullen, sluik, tot aan de kin of tot net onder de oren: wie net als Linda een vierkant gezicht heeft, kan het allemaal hebben, zolang je er maar een zachte krul of ronding aan de puntjes inlegt voor een zachter effect. Ook die typische boblijn, waarbij je haren vooraan iets langer zijn dan achteraan, staat erg mooi bij jouw gezichtsvorm.

Rechthoekig gezicht: de lob © BrunoPress. We kunnen veel zeggen over Gwyneth Paltrows gekke beautygewoontes, maar op haar kapsels waren we stiekem altijd al jaloers. Zo ook deze schouderlange lob die haar rechthoekige gezicht perfect complimenteert. Door de lengte worden harde lijnen opnieuw afgerond, waardoor je gezicht zachter oogt. Als je durft kan je meteen ook naar een pony of froefroe vragen, om je gezicht optisch iets korter te doen lijken, maar een middenscheiding zoals Gwyneth kan ook prima.