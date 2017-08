NINA zomert: armcandy voor bij je favoriete horloge

© Rosefield.

Elke dag geeft NINA je een tip voor de beste zomer ooit! Wie al eens op Instagram rondneust, heeft ongetwijfeld al rijkelijk versierde polsen voorbij zien komen. Anno 2017 is een eenvoudig horloge niet genoeg. Onder de hashtag #armcandy combineren we naar hartenlust de leukste sieraden met elkaar.

Sleutelwoorden zijn delicaat en subtiel, waardoor de armbandjes zowel bij fijne horlogebandjes als opvallende exemplaren passen. De collectie, genaamd Downtown Chic, heeft zeven armbanden in het assortiment, telkens in drie kleurvariaties: goud, roségoud en zilver. En wij willen ze liefst allemaal. Oeps.



De armbandjes zijn verkrijgbaar vanaf € 39 en zijn te koop via de webshop.