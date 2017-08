Rihanna brengt sokkencollectie uit geïnspireerd op ... zichzelf

© BrunoPress.

Rihanna is geen groentje meer als het op sokken aankomt. Ze werkte al drie keer samen met het Amerikaanse kousenmerk Stance Socks, en krijgt die succesvolle kruisbestuiving voor de vierde keer een staartje. Op haar nieuwe collectie, die de naam ICONIC kreeg, is ze dit keer zelf te zien.

De samenwerking rolde nog maar net van de band, en is nu al overal uitverkocht. Er waren twee verzamelboxen te krijgen, eentje met haar outfits op de rode loper, de andere met outfits uit haar videoclips. Iedere box kost je zo'n 43 euro, en dat voor twee paar sokken.



Zo kan je onder andere rondlopen met de bikini uit de beruchte clip van 'Pour it Up' of de jurk uit 'Work' aan je voeten. Maar ook haar befaamde kanariegele jurk zit in een van de dozen. In sokvorm, welteverstaan.