17x (spotgoedkope) Ikea-items die veel duurder lijken dan ze zijn

Charlotte Dierckx

20/08/17 - 10u30

© Unsplash.

Het is niet altijd makkelijk om zonder duidelijke visie Ikea binnen te stappen, want voor wie niet weet wat hij wil, is de keuze eindeloos. Uren slenter je door de showroom en wanneer je eindelijk de uitgang bereikt, weet je nog stééds niet wat je hebben wil. Speciaal voor wie niet kiezen kan zochten wij een reeks Ikea-items uit die hét verschil maken in je interieur.

1. SANELA kussenovertrek, € 6,99/stuk

2. IKEA PS VÅGÖ tuinstoel, € 29,99

3. SNOFSA klok, € 12,99

4. RANARP bureaulamp, € 39,99

5. DAIDAI sierpot, € 1,49

6. LIVSLÅNG vaas, € 7,99

7. LIVSLÅNG vaas, € 3,99

8. TILLAGD bestek, € 59,99

9. BEGÅVNING stolp, € 6, 99

10. PÄRLBAND theelichthouder, € 5,99

© NINA.