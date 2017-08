Deze jas van Jessica Alba is super betaalbaar

Door: SV

Alles wat Jessica Alba aantrekt verandert in goud, zo ook deze kimono van Topshop. Sinds de actrice in de jas, die nog geen 110 euro kost, gespot werd, is het ding overal uitverkocht. Maar goed nieuws: de bijpassende broek kan je wél nog krijgen.