Waarom iedereen de belangrijke boodschap bij de naaktfoto van dit model moet lezen

Winnie Harlow hier te zien in een campagne van Desigual. © Desigual.

De Canadese Winnie Harlow, die lijdt aan de pigmentafwijking vitiligo, verovert de modewereld met verve sinds haar deelname aan America's Next Top Model. Het 23-jarige model heeft altijd een voortrekkersrol gehad in de strijd tegen het schoonheidsideaal dat door de media opgelegd wordt en die rol benadrukt ze nu nog eens door een naaktfoto te posten met een krachtige boodschap bij.

Toen Winnie Harlow jonger was, werd ze door klasgenootjes wel eens spottend 'de zebra' genoemd. Gelukkig hield de ongelijke pigmentering van haar huid Harlow niet tegen om deel te nemen aan America's Next Top Model. Ze won de wedstrijd niet, maar het leverde haar wel talloze klussen in de mode-industrie op. Zo is ze te zien in verschillende campagnes van Diesel, stond ze op de cover van toonaangevende magazines als ELLE, Glamour en Wonderland én was ze te zien in Beyoncés videoclip van 'Lemonade'.



Naaktfoto

Op haar Instagramaccount inspireert ze dagelijks mensen die Harlow soms zodanig adoreren dat ze foto's posten waarop ze de pigmentvlekken van het model exact nageschminkt hebben. Gisteren zwierde Harlow een naaktfoto online met een belangrijke boodschap aan haar fans: "Het echte verschil zit niet in mijn huidafwijking. Het is het feit dat ik mijn schoonheid niet zoek in de meningen van anderen. Ik voel me goed in mijn vel, omdat ik zelf weet dat ik mooi ben. Vier unieke schoonheid vandaag en elke dag van het jaar," aldus Harlow. En zo is dat maar. Go Winnie!