4 powervrouwen staan voor de lens van wereldberoemd fotograaf Mario Testino

Charlotte Dierckx

1/09/17 - 18u02

© Intimissimi.

Het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi komt dit seizoen verrassend uit de hoek met een nieuwe campagne. In samenwerking met wereldberoemd fotograaf Mario Testino shootte het merk 4 succesvolle vrouwen uit verschillende disciplines: Irina Shayk, Ana Ivanovic, Ella Mills en Dakota Johnson.

Het is de eerste keer dat Intimissimi haar krachten bundelde met één van de meest invloedrijke modefotografen Mario Testino. Het resultaat er mag er zijn, want het merk slaagde erin vier sterke vrouwen in beeld te brengen op een nooit geziene manier.



Irina Shayk bouwde één van de meest succesvolle modellencarrières uit van het afgelopen decennium, met coverfoto's op honderden magazines waaronder die van Vogue en Harper's Bazaar. Daarnaast was het Russische model alreeds het gezicht voor merken als Versace en Givenchy, en nu mag ze ook Intimissimi aan dat lijstje van samenwerkingen toevoegen. Naast Irina Shayk werden ook voormalig tennisspeelster Ana Ivanovic, foodblogger Ella Mills en de Amerikaanse actrice Dakota Johnson uitgenodigd voor de lens.



Met de nieuwe campagne inspireert Intimissimi ons om voorbij de façade te kijken van deze inspirerende vrouwen en vraagt het ons om hun persoonlijke overwinningen en prestaties te huldigen.