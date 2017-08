Olijfolie als dagcrème en je haren in de fik: 7x opvallende beautytrucjes van celebrities

© photo news.

Ze zien er altijd picture perfect uit, en werken samen met de beste make-upartiesten van onze tijd. Geen wonder dat de sterren hier en daar een trucje afkijken, en gelukkig zijn ze niet te beroerd om dat ook met ons te delen.

Ze ontdekte het naar eigen zeggen omdat ze aan zoveel verschillende dingen allergisch is, maar Emma Stone zweert bij olijfolie in plaats van traditionele huidverzoringproducten.

De 50 Shades-actrice keek dit trucje af van haar mama: "Ze leerde me dat als je een klein handspiegeltje op borsthoogte houdt, en je mascara aanbrengt terwijl je naar beneden kijkt in dat spiegeltje, het veel makkelijker is om de wortels van je wimpers mee te nemen.

Alexis Bledel: "Een stoombadje van olijfolie"

Nog iemand die bij olijfolie zweert is Alexis Bledel. "Ik neem één keer per week een stoombadje met olijfolie," bekent ze. "Vul een kom met heet water, breng wat olijfolie aan op droge plekjes op je huid, en hang even met een handdoek over je hoofd boven de kom water. Werkt iedere keer!"