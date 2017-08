Kendall probeert het nog een keer: nieuwe campagnevideo voor Adidas

Charlotte Dierckx

11/08/17 - 13u00 Bron: Vogue

© Photonews.

Kendall Jenner kreeg de laatste maanden heel wat kritiek te verduren. Eerst was er de heisa rond de controversiële Pepsi-reclamecampagne, toen was er die balletschoot voor Vogue en vervolgens stroomde de negatieve commentaar op de Kendall + Kylie T-shirtcollectie binnen. Kortom: Kendall lag onder vuur voor vanalles en nog wat. Maar daar trekt de op één na jongste Jenner zich bitter weinig van aan, inmiddels verschijnt ze alweer in een campagnevideo voor Adidas.