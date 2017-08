Nieuw kapsel voor de zomer: deze celebs ondergingen een haartransformatie

Door: TVM

7/08/17 - 13u00

Emma Roberts. © photo news/Instagram @emmaroberts.

Afgelopen weken leek half Hollywood wel toe te zijn aan een nieuw kapsel voor de zomer. De sterren kozen voor de meest uiteenlopende nieuwe kapsels, dus van één bepaalde trend kunnen we niet spreken. Maar voor wie zelf ook toe is aan een nieuwe look, kan dit overzichtje misschien wel dienen als inspiratie?

Khloe Kardashian De jongste Kardashian-telg ruilde haar typerende lange blonde manen in voor een kortere coupe met meer bruintinten. Deze mix van bruin en blond haar wordt ook wel eens "bronde" genoemd. © photo news.

Emma Roberts Actrice Emma Roberts koos voor het hipste kapsel van het moment; namelijk de korte blonde bob. Een groot verschil met haar lange bruine kapsel, maar haar nieuwe look staat haar - als het van ons afhangt - beeldig. © photo news/Instagram @emmaroberts.

Lucy Hale De nieuwe haarkleur van Pretty Little Liars-actrice Lucy Hale is uiterst subtiel, maar daarom niet minder mooi. Ze koos voor een warme karamelkleurige balayage, ideaal voor de herfst, zegt ze daar zelf over. Even vergeten dat het nog volop zomer is Lucy? © photo news/Instagram @lucyhale.

Cara Delevingne Ex-model en actrice Cara Delevingne experimenteert wel vaker met haar kapsel tegenwoordig. Eerst schoor ze haar lokken allemaal af, daarna verfde ze het platinablond om nu te kiezen voor een roze/grijze tint. Staat haar beeldig. © photo news/Instagram @mararoszak.