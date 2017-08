Céline Dion en Marion Cotillard gespot in sweater van Belgisch modemerk

Céline Dion in de sweater van Filles a Papa. © Instagram @fillesapapa.

Zowel zangeres Céline Dion als actrice Marion Cottillard werden de afgelopen weken gespot in een sweater van het Belgische label Filles a Papa. Het merk werd opgericht in 2008 door de twee Luikse zussen Sarah en Carol. Op de trui in kwestie staan verschillende overleden iconen als Prince en David Bowie met de tekst "Never forget" onder.