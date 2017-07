Wie was de mooiste in Ieper: Kate Middleton of Mathilde?

Door: ep

Slag om Passendale Hoog bezoek in ons land vandaag en gisteren: Prins William en zijn vrouw Kate Middleton bezochten de Last Post en verschillende militaire kerkhoven om de bloedige Slag om Passendale te herdenken. De Britse koos - zoals we van haar gewoon zijn - voor elegante en fashionable outfits. Maar onze vorstin moest zeker niet voor haar onderdoen.

Voor deze ingetogen herdenking hielden beide dames het allebei bescheiden. Kate Middleton ging vandaag voor een witte manteljurk met kanten afwerking van Catherine Walker terwijl koningin Mathilde voor een beige jurkje - ook met kanten details - koos. De Britse prinses ging voor een opvallende grijze hoed, onze vorstin hield het iets bescheidener met een kleiner beige exemplaar. Een modeles die Mathilde duidelijk van de Britse royal leerde en vandaag toepaste: nude schoenen verlengen optisch de benen.



Kate had haar lokken in een lage dot en combineerde met een kleine roze clutch en oorbellen met parels. Mathilde hield heel haar outfit beige en ging voor erg gelijkaardige oorbellen. Lees ook Duizenden genodigden herdenken Slag om Passendale, die vandaag 100 jaar geleden begon

Herdenking van Slag bij Passendale gooit hoge ogen: "Fantastisch! We hadden niks anders verwacht van Britten" © epa. © Reporters / Wenn.