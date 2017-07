Cosmeticaproducten zijn veiliger dan gedacht, volgens Test-Aankoop

Door: ND

Parabenen, hormoonverstoorders, allergenen: de producten die in onze douchegels en make-up worden gepropt om ze langer goed te houden, hebben een twijfelachtig imago. Volgens onderzoek van Test-Aankoop is bang zijn voor deze ingrediënten echter nergens voor nodig, zolang je er voorzichtig mee omspringt.

Oxybenzone, natriumlaurylsulfaat en triclosan: om de meeste ingrediënten op verpakkingen van zonnecrème, shampoo en dagcrème te begrijpen, moet je al gestudeerd hebben. Laat staan dat je weet of ze al dan niet veilig zijn. Gelukkig heeft Test-Aankoop dat huiswerk voor ons gemaakt.



Veilig of niet?

In een recent onderzoek, waarvan de resultaten in het nummer van augustus verschijnen, nemen ze drie groepen ingrediënten onder de loep: allergenen, hormoonverstoorders en irriterende stoffen. Van die drie groepen gaan ze na of ze veilig zijn of niet, afhankelijk van het product en wie het gebruikt - volwassenen, kinderen of baby's.



Mijd triclosan

De resultaten zijn geruststellend: de meeste ingrediënten zijn relatief veilig. Wel raadt Test-Aankoop aan om extra voorzichtig te zijn met producten die je lange tijd op je lijf smeert - zoals make-up en dagcrème - omdat die langer op je lichaam blijven dan producten die je afspoelt, zoals shampoo en douchegel. Ook bij baby's is iets meer voorzichtigheid geboden. Een te mijden product is triclosan, dat op alle vlakken slecht scoort. Onderstaande grafiek geeft een overzicht, het hele artikel lees je in het augustusnummer van Test-Aankoop.