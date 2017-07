Dit is het ongemakkelijkste make-upfilmpje ooit

D

24/07/17 - 16u00

video Kim Kardashian heeft haar eigen make-upcollectie, en dat zullen we geweten hebben. Om die te promoten besloot ze de handen in elkaar te slaan met enkele populaire beautyvloggers. Jacelyn Hill mocht de spits afbijten, maar dat ging niet helemaal zoals ze gehoopt had.

Samen met Kim K. filmde de Amerikaanse een 'get ready with me'-video, waarin de twee samen aan de kaptafel zitten. En dat ging er bijzonder ongemakkelijk aan toe. Niet alleen ratelt Jacelyn 15 minuten aan één stuk door, ze onderbreekt Kim meermaals en blijft maar herhalen hoe genuinely seriously dol ze is op Kim Kardashian. Plaatsvervangende schaamte op een heel nieuw niveau.



En dat vonden verschillende kijkers van het filmpje ook. YouTuber Shook maakte zelfs een drie minuten durende compilatie van de meest tenenkrullende momenten. Awkward. Lees ook Haartrend voor durvers: grijs is het nieuwe blond

Zelf kan Hill minder met de beelden lachen. In een video op Snapchat wijt ze haar hyperactieve gedrag en geratel aan haar zenuwen. "Ik vind het vreselijk hoe ik me in haar bijzijn gedroeg," geeft ze toe. Daarnaast heeft ze het ook over het feit dat ze zelf geen inspraak kreeg in de bewerking van de video en vindt ze dat het team de meest gênante momenten eruit koos. Helaas mag ze die beelden volgens haar wurgcontract met Kim zelf nooit laten zien, dus of dat waar is zullen we wellicht nooit weten.