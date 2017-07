Dries Van Noten en Edouard Vermeulen voortaan baron

PhG/DDW

19/07/17 - 05u00

Dries Van Noten. © AFP.

Couturiers Dries Van Noten en Edouard Vermeulen mogen zich binnenkort laten aanspreken als baron. Beide modeontwerpers worden door koning Filip in de adelstand verheven. Ook zakenvrouw Michèle Sioen en farmabaas Paul Stoffels krijgen een titel.

Naar aloude traditie verschijnt in de aanloop naar de Nationale Feestdag vandaag de lijst met nieuwe edellieden in het Staatsblad. De titels worden verleend door de koning op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). De minister laat zich hiervoor adviseren door de "consultatieve commissie voor het toekennen van de adellijke gunsten en eretekens van hoge graad." De kandidaten worden voorgedragen omwille van hun "uitzonderlijke verdiensten voor het land". De meest opvallende namen in het lijstje zijn twee iconen uit de modewereld. Edouard Vermeulen van modehuis Natan en al jarenlang kind aan huis in het paleis en zijn collega-ontwerper Dries Van Noten, ook geen onbekende in Laken, mogen nu een wapenschild ontwerpen.

Slecht ontvangen

Michèle Sioen, CEO van textielbedrijf Sioen Industries. © Photo News.

Dat de twee tot de adelstand verheven worden, hoeft niet te verwonderen, meent professor hedendaagse geschiedenis Mark Van den Wijngaert. "België speelt toch een vooraanstaande rol in de modewereld. Ongetwijfeld helpt het wel dat ze vaak samen met de koningin genoemd worden, maar de koning zelf speelt eigenlijk een heel beperkte rol in het selecteren. De bevoegde dienst bij Buitenlandse Zaken krijgt de aanvragen binnen en maakt een selectie. Je weet nooit waar die voorstellen vandaan komen. Soms stelt de sector zelf mensen voor, soms komt het van de personen in kwestie zelf, maar dat wordt heel slecht ontvangen."



Ook Michèle Sioen is een ondernemer met grote bekendheid in het buitenland. Ze is CEO van Sioen Industries in Ardooie. Het bedrijf is wereldmarktleider in technisch textiel en exporteert naar meer dan 80 landen. Ze mag zich als barones laten aanspreken. Paul Stoffels (55), baas van de farma-afdeling van Johnson & Johnson, en Mark Waer, ere-rector van de KU Leuven, worden ook baron. (PhG/DDW)