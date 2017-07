Deze sterren werken vanaf nu mee aan de Britse Vogue

MV

14/07/17 - 20u00 Bron: BBC, De Standaard

De Britse versie van Vogue zal de komende maanden heel wat veranderingen ondergaan. Edward Enniful, de nieuwe hoofdredacteur wil het tijdschrift op de snelst mogelijke manier aanpassen aan zijn stijl. Dat zal hij niet alleen doen, vier sterren zullen hem daarbij helpen.

Enninful is nogal een man met temperament. Hij is de opvolger van Alexandra Schulman, die 25 jaar lang hoofdredactrice was bij Vogue UK. Maar volgens Enninful zat niet alleen de tijd van Alexandra erop. Neen, fashion director Lucinda Chambers moest ook de deur uit. Hij stelde een nieuw team samen waarin toch enkele opvallende namen zitten.



Niemand minder dan topmodel Naomi Campbell en regisseur Steve McQueen doen hun intrede in de wereld van Vogue. Iets minder nieuw bij Vogue, maar daarom niet minder speciaal zijn model Kate Moss en voormalig creatief directeur van de Amerikaanse Vogue, Grace Coddington.



Campbell en Moss doen hun intrede in de redactionele wereld samen met Coddington. McQueen zal dan weer instaan voor de kunst in het magazine.