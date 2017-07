Sarah Jessica Parker verrast met nieuw, zomers kapsel

Door: TVM

13/07/17 - 08u41

© Reporters / Insightmed.

Tijd voor verandering, dat moet de Sex and the City-actrice gedacht hebben nu ze de gezegende leeftijd van 52 bereikt heeft. Sarah Jessica Parker koos voor een opvallende hoogblonde bob die zowaar 'zomer' schreeuwt. Wij zijn fan!

Sarah Jessica Parker heeft al jarenlang dezelfde lange coupe. Niets op aan te merken, maar af en toe wil een mens natuurlijk eens iets anders. Gisteren werd ze in New York City gespot met een witblonde bob en de reacties op internet zijn alvast even lovend als die van ons. Wel is de actrice een nieuwe film aan het opnemen, het kan dus goed zijn dat het om een pruik gaat en ze na afloop terug naar haar oude kapsel gaat. Wat vinden jullie?