Bella Hadid toont zich groot voorstander van Free the Nipple-beweging op catwalk

Door: TVM

8/07/17 - 11u00

Bella Hadid © afp.

Dat topmodel Bella Hadid niet vies is van een streepje bloot, weet je misschien al wel. Met de regelmaat van de klok verschijnt ze in transparante jurken en topjes, zowel op als naast de catwalk. Omdat ze het comfortabel en mooi vindt, en omdat ze van mening is dat als mannen hun tepels mogen tonen, vrouwen dat ook mogen. Afgelopen week vond in Parijs de haute couture modeweek plaats en daar toonde ze zich nogmaals een groot voorstander van het vrouwenfront Free the Nipple.