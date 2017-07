Robbie Williams brengt samen met vrouw Ayda sweatercollectie uit

© Marc O'Polo.

Zaterdag komt Robbie Williams naar Werchter Boutique. Wie niet kan wachten op zijn optreden, kan in tussentijd al een exclusief stukje van de Britse popzanger in huis halen. Samen met modemerk Marc O'Polo en zijn vrouw Ayda lanceert hij namelijk een capsulecollectie sweatshirts.

© Marc O'Polo.

Marc O'Polo viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en om die feestelijke gebeurtenis wat extra in de kijker te zetten, vroegen ze aan popster Robbie Williams om een collectie sweatshirts te ontwerpen. Het zijn diezelfde sweatshirts die het Zweedse merk bekend maakten en Robbie zelf van het merk deden houden in de jaren tachtig.



De popster stelde zelf meteen een trui met oversized logo voor, omdat het zijn vroegste herinnering aan het merk is. Robbies jonge dochter stelde dan weer de rozetint voor, die meteen de toon zette voor de collectie. En om er helemaal een familieplaatje van te maken, hielp zijn vrouw Ayda mee bij het ontwerp van de vrouwelijke modellen. Zij kwam op het idee om een aantal van Robbies titelnummers te verwerken in een hippe print.



De campagneshoot vond plaats is het historische Master Shipwright's House in Londen en de foto's werden gemaakt door de beroemde fotograaf Peter Lindbergh. Alle stuks in de collectie komen in een zachte dubbelzijdige gebreide stof, met William's handtekening op de mouw geborduurd. Gemaakt uit 95% katoen, met 5% stretchvezel voor extra comfort hebben de truien de look van een sportieve sweater, maar het gevoel van een wollen trui.



De collectie van Marc O'Polo x Robbie Williams Special 50th Anniversary Edition bestaat uit ongeveer 20 stuks en is sinds vandaag te koop in de winkels van Marc O'Polo en online.