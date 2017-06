In deze huizen is alles knalroze, zelfs de tuin

© Instagram @christalarkin.

In Los Angeles staan sinds kort drie huizen die menig Barbie-huis met de grond gelijkmaken. De drie stulpjes kregen een felroze make-over en zijn sindsdien dé place to be voor tal van fanatieke Instagrammers, al zijn de buren daar minder blij mee.

De huizen worden eigenlijk afgebroken om plaats te maken voor een appartementsblok, maar voor de werken startten doopte de projectontwikkelaar de villa's om tot 'The Pink Houses' en liet hij ze door kunstenaar Matty Mo, 'The Most Famous Artist' voor de vrienden, knalroze schilderen. Alles kreeg een laagje verf, zelfs de tuin. De stunt heeft vooral als bedoeling vandalen te weren en wil in dialoog gaan met de rest van de buurt.



"Het is een experiment. Ik hoop dat het publieke kunst bespreekbaar maakt, net als de samenleving en samenwonen, en dat het mensen in beweging brengt." En die opzet lijkt alvast geslaagd. De drie huizen zijn dé hotspot voor Instagrammers en trekt heel wat nieuwsgierigen die er op de foto willen. Tot ongenoegen van de buren, die op amper een week tijd meer dan duizend bezoekers over de vloer kregen.