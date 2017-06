Haar groeit sneller als je het vaak knipt, en meer haarmythes die niet kloppen

Door: ND

19/06/17 - 13u00 Bron: Refinery29

© unsplash.

Zwangere vrouwen mogen hun haar niet kleuren, en dikke lokken zijn gebaat bij hete stijltangen: over haar heeft iedereen zijn eigen zelfverklaarde waarheden. Waar meestal niet al te veel van klopt. Vijf veelvoorkomende mythes over haar, ontkracht door kenners.

"Voor een goede coupe is een haardroger essentieel" Met deze temperaturen in een stomende badkamer die haardroger ook nog eens bovenhalen, kan gerust een kleine marteling genoemd worden. Maar voor een geslaagde coupe is een goede brushing essentieel, toch? Niet noodzakelijk. "Gebruik een mousse voor volume of een conditioner die je niet uitspoelt," tipt styliste Rebekah Forecast, "en je kan je haren probleemloos door de lucht laten drogen. Zo behoudt je haar zijn natuurlijke textuur." Lees ook VIDEO: Zo kan de pastel kapseltrend ook draagbaar zijn

De favoriete shampoo van Kendall Jenner kost amper drie euro

WIN: 5x #colorfulhair kleuringen bij de kapper

"Zwangerschap en haar kleuren gaan niet samen" Als je in verwachting bent, hoef je niet noodzakelijk negen maanden te wachten om je uitgroei te laten bijwerken. Ondanks het alarmerende bericht dat de stoffen in haarkleurmiddelen schadelijk zouden kunnen zijn voor zwangere vrouwen. "De meeste onderzoeken wijzen uit dat de chemicali├źn in haarkleurproducten niet zo giftig zijn dat je ze niet mag gebruiken," legt de Amerikaanse Pregnancy Association uit. "Het gaat slechts om kleine hoeveelheden van de stof die door de huid geabsorbeerd worden, die nooit de foetus kunnen bereiken." Vertrouw je het zaakje toch niet helemaal, kies dan voor highlights. Daarbij loop je helemaal geen risico, omdat dit niet eens met je hoofdhuid in contact komt.

"Je haar groeit sneller als je het vaker knipt" Een volkswijsheid waar velen bij zweren, maar waar volgens styliste Clariss Rubenstein niets van aan is. "Wat je van de puntjes van je haar knipt, kan helemaal niks te maken hebben met het haar dat vanop je hoofdhuid groeit," legt ze uit. "Als je haar droog, beschadigd en gespleten aan de punten is, breekt het af. Dus je haar groeit nog steeds, maar het breekt ook af, waardoor je geen lengteverschil ziet. Als je regelmatig de puntjes laat bijknippen, dan lijkt het daarom alsof je haar beter groeit."

"Vet haar is makkelijker te stijlen" Pas gewassen haar durft wel eens naar alle kanten te springen, waardoor we vaak een coupe verkiezen op dag twee of drie na de wasbeurt. Toch spreekt stylist Michael Sparks dat tegen. "Een paardenstaart kan je vaak makkelijker maken met haar dat een beetje vet is, maar voor losse, sluike haren is pasgewassen toch de beste optie. Voor je de stijltang bovenhaalt, was je dus toch beter die coupe."