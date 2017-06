De ultieme behahacks die je nog nodig had bij dit warme weer

© thinkstock.

Met het heerlijke zomerzonnetje van de afgelopen dagen mag het dan wel verleidelijk zijn om au naturel te gaan, sommige vrouwen verkiezen wat meer standvastigheid in het leven en blijven trouw aan hun beha. Al wil dat niet zeggen dat je niet een paar zomerse aanpassingen kan doen om het behaleven iets - euhm - draaglijker te maken.

Je beha wassen

Warm weer betekent ook dat we meer zweten, en bijgevolg dus ook dat die beha net wat vaker in de was mag. Maar om nu speciaal voor de beha een hele was te draaien, dat is net wat te veel van het goede. Wist je dat je echter makkelijk je beha een opfrisbeurt kan geven in de slazwierder?



Vul de slazwierder met warm water en een klein beetje wasmiddel of babyshampoo. Dompel je beha erin onder en laat zo'n tien minuutjes weken. Vervolgens even stevig draaien, en het warme water weggooien. Doe er nu koud water in en draai opnieuw om te spoelen. Tot slot doe je je beha nog een keer in een droge slazwierder om het meeste water eruit te krijgen. Een paar uur laten drogen, en klaar is kees!