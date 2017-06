Dit zijn de populairste piercings van het moment

© Instagram @myjewellery.

De tijd dat piercings scheef bekeken werden, is al lang achter ons. Tegenwoordig is lichaamsversiering in de vorm van een juweeltje net hip en trendy, en dat kan op veel meer plaatsen dan je denkt. Ben je zelf al even aan het twijfelen? Dan kunnen deze populaire piercings alvast een mooie inspiratiebron vormen.

1. Daithpiercing De daith bevindt zich in het oor, door het kraakbeen, net aan het gezicht. Niet de meest pijnloze plaats om een ringetje te laten schieten, maar wél een van de meest populaire. © Instagram @jennypollmann.

2. Forward helixpiercing De forward helix wordt net boven de befaamde traguspiercing geplaatst en is het mooist in de vorm van een klein steentje of een subtiel ringetje. © Instagram @kyr.ak.

3. Conchpiercing De conch zit door het kraakbeen van de oorschelp. Vaak wordt deze gedragen met een ringetje dat rond het buitenste deel van het oor zit of, zoals op de foto, een subtiel knopje. © Instagram @ctrlz__.

4. Septumpiercing Eén van de populairste piercings van het afgelopen jaar is ongetwijfeld de septumpiercing. Van een vol ringetje tot twee kleine stukjes metaal die uit beide neusgaten komen piepen: je maakt het zo subtiel als je zelf wil. © Instagram @g1ngerlocks.