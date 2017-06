5 nailart ideetjes die je wél makkelijk zelf kan maken

© thinkstock.

Van een hippe watermeloen tot een originele marmerprint: met nagellak kan je allerlei (creatieve) kanten uit. En dus begin je vol goede moed met drie verschillende kleurtjes nagellak en een uitgebreid voorbeeld, ... en eindig je uiteindelijk met nagellak overal - behalve waar het zou moeten - en één grote kliederboel. Maar geen nood: deze nailart is wél makkelijk na te maken!

1. Geometrische glitter Hét nagellakprobleem dat bij iedereen terugkomt? De randjes bovenaan die al snel beginnen afdwarrelen. Of: glitternagellak die je zelfs met het grote geschut niet van je nagels afkrijgt. Waarom zou je die twee niet combineren in de ultieme combo? Je favoriete kleurtje, met een laagje glitter bovenaan, voor een manicure die extra lang blijft zitten. © Instagram @oliveandjune.

2. Horizontale lijnen Lak drie vierde van je nagel in een kleurtje naar keuze, maar zorg dat je een stukje aan het nagelbed vrijlaat. Even laten drogen, en trek dan een dunne horizontale streep precies daar waar de nagellak begint. Heb je geen vaste hand? Dan kan je ook nagelstickers gebruiken. Eerst even op de juiste lengte knippen en plakken maar. Eindig wel met een topcoat, zo ben je zeker dat de sticker goed blijft zitten. © Instagram @nail_unistella.

3. Abstracte kunst Het hoeft niet altijd netjes te zijn. Ook een allegaartje kan leuk staan. En het goede nieuws is: daar kan je überhaupt niet mee de mist in gaan, zelfs al zou je het willen. Van streepjes tot losse lijnen en bolletjes: alles kan en alles mag. Al blijf je wél best binnen hetzelfde kleurenpalet: zo oogt het meer als één geheel. Maar laat vooral je creativiteit de vrije loop! © Instagram @nails_that_.

4. Halve maan Het ziet er superchique uit, én is ook nog eens een eitje om zelf te doen. Eerst moet je kiezen: laat je de nagel bloot, of gebruik je toch liever een huidskleurig basiskleurtje? Als je de voorkeur geeft aan de tweede optie, breng je eerst de basislak aan. Laat drogen, en volg daarna de vorm van je nagelbed met een kleur naar keuze. Niet zo'n held met netjes nagellak aanbrengen? Knip dan een versterkingsringetje (die ken je ongetwijfeld nog uit het middelbaar) in twee en gebruik deze als leidraad om een mooie halve cirkel te tekenen. Werk eventueel af met een mooie glanslak of topcoat. © Dior.