Verbrand? Zo verlicht je de pijn als je geen aftersun in huis hebt

Heb jij net wat te lang in de zon gezeten met iets te weinig zonnecrème? Dan is de kans groot dat je nu rondloopt met een roodverbrand velletje. Laat dat vooral een les wezen voor volgende keer om braaf in te smeren, maar in tussentijd zijn er gelukkig wel een paar dingen die je kan doen om de pijn wat te verlichten.

1. Verkoel meteen Ben je nog maar net verbrand? Ga dan meteen tot actie over. Ben je nabij een zwemband of de zee? Spring dan even in het water om je huid te verkoelen, maar doe het niet te lang, je wil immers niet langer in de zon blijven dan nodig. Vervolgens ga je zo snel mogelijk uit de zon en behandel je de huid met koude en vochtige compressen. Ga geen ijsblokjes op de huid aanbrengen, aangezien die de huid kunnen irriteren. Een handdoek of compres gedrenkt in ijswater is dan weer wel een goede optie. Lees ook Is aftersun echt zoveel beter dan gewone bodymilk na het zonnen?

2. Was met lauw of koud water Veel zal het niet uithalen, maar in het beste geval geeft het frisse water wel even wat verkoeling, en zelfs dat kan al ontzettend deugd doen. Koud water zorgt ervoor dat er minder bloedtoevoer naar de huid is, waardoor irritatie en roodheid verzacht worden. Zet de douchestraal niet te hard, dat doet alleen maar pijn en haalt verder niet veel uit. Let ook op dat je geen olie of agressieve zeep gebruikt. Die kunnen je huid irriteren en ervoor zorgen dat de verbrande huid nóg meer pijn doen. Ben je zo hard verbrand dat er kleine blaasjes ontstaan? Neem dan een bad in plaats van een douche, dat is zachter voor je huid.

3. Kies de juiste kledij De volgende stap is om je huid zoveel mogelijk te beschermen van de zon. Smeer dus een zonnecrème met een hoge factor, en bedek je zoveel mogelijk. Omdat je huid hypergevoelig is, kies je best voor luchtige stoffen, zoals losvallend katoen. Wol en synthetische stoffen vermijd je beter, omdat die warmte net vasthouden of wat ruwer aanvoelen en zo de huid weer kunnen irriteren.