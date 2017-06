Kim Kardashian treedt in de voetsporen van zusje Kylie Jenner

Door: TVM

© Instagram @kkwbeauty.

Realityster Kim Kardashian die haar eigen beautymerk lanceert, het moest er ooit eens van gaan komen. Na het succes van de make-uplijn van halfzusje Kylie Jenner, zul je vanaf 21 juni ook je gezicht net zoals Kim kunnen opmaken. Dat kondigde ze zelf aan op Instagram.

'KKW Beauty' zal haar merk heten, verder houdt Kim haar lippen voorlopig nog even stijf op elkaar als het gaat over de lancering van het merk. Afgaande op een aantal teasers op Instagram, weten we wel al zeker dat er een foundation in 4 kleuren, een contourcrème en een highlight kit in de collectie zullen zitten.



Inspiratiebron

Begin dit jaar lanceerde halfzusje Kylie Jenner ook al een eigen beautymerk, en dat deed ze met de hulp van Kim. Nu die lijn zo'n succes is, lijkt het erop dat Kim geïnspireerd raakte. Eerder verkondigde de realityster trouwens nog luid en duidelijk dat ze geen make-up meer draagt, nadat ze werd overvallen in een hotel in Parijs. Ze wou zich alleen nog concentreren op de belangrijke dingen in het leven zoals vrienden en familie, uiterlijke oppervlakkigheden waren niet meer van tel. Dat trauma lijkt ze nu volledig verwerkt te hebben. Als de kassa maar blijft rinkelen!