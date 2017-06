NINA tipt: de eerste zonnebrillencollectie van Raf Simons

© getty.

De Belgische ontwerper Raf Simons kreeg onlangs nog de cultuurprijs Ultima in handen en niet veel later werd hij door Time magazine uitgeroepen tot één van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Geen wonder ook, alles dat Simons aanraakt verkoopt als zoete broodjes. Nu komt hij met zijn eerste zonnebrillencollectie ooit. We verwachten minstens een kleine stormloop.