NINA tipt: betaalbaar maar uniek design in huis dankzij Ikea

© Ikea.

Ikea komt wel vaker met nieuwe collecties die net een tikkeltje specialer en origineler zijn dan wat je in het standaard aanbod vindt. Voor de nieuwe STUNSIG-collectie vroegen ze zes getalenteerde designers en artistieke teams om gewaagde prints te ontwerpen voor bekende producten zoals beddengoed, servies, kussens en vloerkleden. Het resultaat is een lijn die creativiteit en speelsheid uitstraalt. Willen we NU graag hebben.

Naar bed met Team Hawaii

Malin Grundström en Anne Gustavsson uit Stockholm zijn samen Team Hawaii. Het duo staat bekend om hun grappige en ongebruikelijke illustraties. En die zie je samen met de prints van de andere designers onder andere terug op het katoenen beddengoed. "De speelse droomwereld van STUNSIG barst van fantasie. Bij ons komt dat tot uiting in een vrolijke en chaotische collage van fruit, natuurlijke en urban elementen," vertellen ze daarover. Lees ook NINA tipt: drink deze zomer freakshakes in Knokke

NINA tipt: tafelen met je hoofd in de wolken

NINA tipt: blogster Yara Michels lanceert eigen schoenenlijn © Ikea.

Steven Harrington op de vloer

Het zwart-witte psychedelische popdesign van Steve Harrington op tapijten en kussenovertrekken springt er meteen uit tussen alle andere kleurrijke ontwerpen, en daarom zijn wij er ook zo'n grote fan van. "Ik wilde kunstzinnige prints maken waarmee je het onverwachte in huis haalt. Die herinneringen oproepen en tegelijkertijd inspiratie bieden," vertelt de kunstenaar uit Los Angeles erover. © Ikea.

Malcolm Stuart's komkommers als lunch

Een boterham met een kop thee wordt pas echt leuk met de nieuwe borden en mokken ontworpen door Malcolm Stuart. De speelse stijl van de tekenaar uit Californië zit vol humor en dat maakt het net zo leuk. "Deze komkommers hebben allemaal hun eigen issues. Sommigen zijn in plakjes gesneden, sommigen dénken dat ze in plakjes worden gesneden en eentje kijkt geshockeerd naar zijn telefoon". © Ikea.

Schetsen met Pinar&Viola

Natuurlijk mogen de bekende opbergdozen en schrijfblokken niet ontbreken in deze collectie. De klassiekers kregen een make-over van de Nederlandse designer Viola Renate en de Turkse Pinar Demirdag. Het duo over de ontwerpen: "We willen dat mensen positief naar de toekomst kijken, het onbekende omarmen en de schoonheid van diversiteit zien." © Ikea.

Aan tafel met Tilde Bay

Met het servies ontworpen door Tilde Bay uit Kopenhagen, maak je van je eettafel in een handomdraai een kunstwerk. Je kan kiezen uit zes prints of zelf combinaties maken met de verschillende kunstzinnige designs. "Alle prints vertellen een eigen verhaal. Op het moment dat je ze combineert, komen er nieuwe unieke en onverwacht magische verhalen naar boven." © Ikea.

Boodschappen doen met de tassen van Frédérique Vernillet

Tussen alle bonte prints op de tassen laat de Franse tekenaar Frédérique Vernillet haar tanden zien. Haar realistische stijl is haar handelsmerk. Over de getekende wolf zegt ze: "Ik hou van contrast in mijn tekeningen en wilde dieren zijn altijd spannend. Aan de ene kant wil je ze aaien en aan de andere kant ben je altijd een beetje bang hoe ze reageren. Ze zijn prachtig en angstaanjagend tegelijkertijd." © Ikea.