Solden gespot: hier scoor je nu al de beste designerkoopjes

In de winkels moeten we dan nog even wachten, online zijn de solden wel al van start gegaan en als je het ons vraagt zijn die stiekem zelfs nog beter. Geen lange wachtrijen of koopjesgrage mensenmassa, en je doet het gewoon vanuit je luie zetel op zondag. En voor wie vandaag graag extra lui is, selecteerden wij ook nog eens de beste kortingen van de grootste designers.

Onze noorderburen halen al volop hun portefeuille boven, want in de Bijenkorf is de koopjesperiode al van start gegaan. Van Ted Baker tot Sandro en Acne Studios: je vindt er voornamelijk duurdere merken, maar met kortingen tot 50 procent zijn die plots een heel stuk betaalbaarder. Hebben! 1. Stella McCartney Falabella, € 459 ipv € 655 - 2. Prada metallic ballet flats, € 297 ipv € 495 - 3. Alexander McQueen Aviator sunglasses, € 192 ipv € 320 © Net-a-porter.

Ook de befaamde luxewebsite net-a-porter opent met grote rode SALE-letters die je meteen je bankkaart doen bovenhalen. Met merken als Saint Laurent en Prada is het niet meteen de plek om aan impulsshoppen te doen, maar wie al langer een designerstuk op haar wishlist had staan, kan misschien wél haar slag slaan.