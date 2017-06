De favoriete shampoo van Kendall Jenner kost amper drie euro

Door: TVM

13/06/17 - 14u00 Bron: Allure

Kendall Jenner. © photo news.

De Kardashians gebruiken doorgaans peperdure verzorgingsproducten, die ze hoogstwaarschijnlijk allemaal nog eens gratis toegestuurd krijgen. Maar peperduur wil daarom niet per se beter zeggen. Model Kendall Jenner onthulde dit weekend namelijk op haar eigen app dat ze grote fan is van een wel zeer budgetvriendelijke shampoo.

In een nieuwe post op haar website/app onthult Kendall dat ze het liefst een shampoo van Finesse gebruikt en dat ze dat allemaal te danken heeft aan grote zus Kim (Kardashian, red). "Ik heb alles al geprobeerd en dit werkt gewoon het beste voor mij! Mijn haar moet heel wat doorstaan met fotoshoots en catwalkshows en toch vragen haarstylisten mij altijd hoe het komt dat het zo zijdezacht blijft. Wel, dat heb ik allemaal te danken aan een shampoo van Finesse".



De shampoos van het Amerikaanse merk kosten om en bij de drie euro en zijn in België helaas niet in de winkel te koop. Wel kun je ze online kopen via onder andere de webshop van Target en Amazon. De Kardashian-telg is trouwens voor de verandering niét betaald om dit merk onder de aandacht te brengen. Finesse kun je vergelijken met bijvoorbeeld het huismerk van Kruidvat.