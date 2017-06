VIDEO: Zo kan de pastel kapseltrend ook draagbaar zijn

© L'Oreal Professionel.

video Met het festivalseizoen in aantocht, kleurt de hele wereld pastel. Onder de hashtags 'rainbowhair' en 'mermaidhair' zien we plots overal lila, roze en babyblauwe haardossen opduiken. Mooi op sociale media, maar in het echte leven net iets minder draagbaar. Of toch? Van de festivalweide naar kantoor: deze subtiele pasteltinten kunnen wél gewoon overal.

Wie dacht dat pasteltinten in het haar alleen weggelegd waren voor de durvers onder ons, heeft het goed mis. Deze zomer gaan we allemaal aan de vrolijke kleuren, en daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En dus stapten wij - zij het toch met knikkende knieën - het kapsalon binnen om het aan den lijve te ondervinden.



