The Body Shop gaat de strijd aan tegen dierproeven en jij kan helpen

The Body Shop bundelde de afgelopen 30 jaar haar krachten met Cruelty Free International in haar strijd tegen dierproeven. Een initiatief dat in 2013 resulteerde tot een Europees verbod op het testen van dieren in de cosmeticasector. Desondanks heeft 80% van de landen wereldwijd geen verbod waardoor jaarlijks ruim 500.000 dieren lijden. In de hoop hier voorgoed komaf mee te maken, start The Body Shop een internationale campagne, Forever Against Animal Testing.

Dierproeven blijven een wereldwijd probleem en ruim 80% van alle landen heeft nog geen wetten tegen het testen van cosmetische producten en ingrediënten op dieren. Ondanks de vele betrouwbare alternatieven die beschikbaar zijn, blijven miljoenen dieren lijden. Zo schat Cruelty Free International dat er jaarlijks ruim 500.000 dieren wereldwijd gebruikt worden voor dierproeven. "Wereldwijd willen mensen dat deze wrede praktijken gestopt worden, maar de bestaande wetten zijn een groot net van verschillende regels en een aantal hele grote mazen. Ondanks dat steeds meer landen niet-dierlijke proeven vereisen, en veel landen stappen gemaakt hebben in het verbieden van cosmetica-proeven op dieren, moet er nog veel gebeuren", zegt Michelle Thew, Chief Executive van Cruelty Free International. Lees ook Waarom een dikke laag make-up toch niet zo slecht is

