Zo blijf je langer bruin na de vakantie

De zomervakantie loop stilaan op zijn einde, en vandaag kunnen we gelukkig nog wat zonnestralen meepikken. Maar wat als die stilaan verdwijnen, moeten we dan ook vaarwel zeggen tegen dat zonnig kleurtje? Met deze tips blijf je toch nét dat ietsje langer mooi bruin.

1. In de douche Nee, je spoelt dat bruin niet gewoon weg in de douche. Maar je moet er wel voor zorgen dat je huid niet teveel uitdroogt onder de douche. Hou de douche kort en lauw. En gebruik een milde douchegel zonder zeep.



2. Zomerse scrubsessie



Wekelijks scrubben kan geen kwaad. Je haalt er weliswaar een klein laagje huid mee weg, maar dat laagje bestaat uit dode huidcellen die je bruine kleur net doffer maken en dus minder zichtbaar. Door 1 x per week te scrubben zal je niet sneller je kleur verliezen, integendeel, je houdt ze net langer mooi.



3. Hydrateren



Smeren werkt. Een droge en gedehydrateerde huid oogt grauw en dus minder zomers. Smeer elke dag meteen na de douche, zo hou je het vocht meteen vast in je huid. Hydrateer je huid ook van binnenuit (zeker als je in airco werkt) door veel water te drinken en vochtrijke voeding te snacken zoals watermeloen, komkommer of radijsjes. Lees ook Met deze tips hou je die zomerse gloed langer vast

4. Kies de juiste aftersun © Unsplash. Moet je een speciale aftersun smeren? Eigenlijk niet, een bodymilk doet ook al goed zijn werk. Maar een goede aftersun heeft wel één en ander extra in zijn mars. Je kan deze twee soorten aftersuns onderscheiden:



- Kalmerend: vooral belangrijk tijdens je vakantie, als je huid snel rood kleurt of als je heel gevoelig bent voor de zon. Kijk uit naar ingrediënten zoals aloë vera, panthenol, glycerine, bisabolol, thermaal water.



- Bruinverlengend en herstellend: probeert iets van de schade aan je DNA te herstellen en stimuleert de bruine kleur. Kijk uit naar heliotan (Lancaster), vitamine E, anti-oxidanten, pretocoferyl, groene thee.



Ideaal is als je de aftersun al smeert tijdens je vakantie en zeker tot drie weken na de vakantie blijft doorsmeren. Dat de zomerse geur je ook heel even opnieuw een vakantiehumeur geeft is mooi meegenomen.



5. Zet tomaten op het menu



Lycopeen is een anti-oxidant in tomaten die je huid beschermt en zonneschade herstelt. Je huid zal er dus frisser blijven uitzien, tijdens en na je vakantie. De combinatie met olijfolie wordt nog beter opgenomen door je lichaam. Laat die pasta pomodoro maar komen!