Het echte verhaal van de 'held' van Brussel-Centraal

Ken Standaert

22/06/17 - 14u16 Bron: Eigen berichtgeving

De kleine ontploffing in station Brussel-Centraal, die door voorbijganger Remy Bonnaffe gefilmd werd. © ap.

In de Franstalige media dook vandaag het verhaal op van Mohammed Charfih, een 42-jarige Anderlechtenaar die dinsdagavond met de trein aankwam in Brussel-Centraal terwijl de mislukte terreuraanslag gebeurde. In een interview verklaarde de man dat hij na aankomst het bevel gaf om de deuren te sluiten "omdat de treinbegeleider en de machinist zich vooraan in de trein verstopten" en hij "ervan overtuigd is dat de terrorist op de trein zou stappen".

De kleine schade na de explosie in Brussel-Centraal is woensdagvoormiddag meteen hersteld.

Maar in het afschrift van zijn verhoor aan de politie dat onze redactie kon inkijken, is over die situatie niets terug te vinden. In zijn verhoor verklaart Charfih hoe zijn trein om 20.40 uur Brussel-Centraal binnenreed. "Toen de trein stilstond, zag ik mensen in paniek op de perrons", klinkt het in het proces-verbaal. "Een Nederlandstalige man is de trein opgestapt en hij zei dat we direct de deuren moesten sluiten. Daarop heb ik hem gevraagd wat er aan de hand was."



De geschrokken Vlaming vertelde aan Charfih dat hij een explosie gehoord had en een man met een revolver zag. "In een eerste reflex heb ik dan geschreeuwd dat alle passagiers op de grond moesten gaan liggen", aldus Charfih. "Dat deden ze ook. Daarop is de trein doorgereden naar Brussel-Zuid, zonder te stoppen in Brussel-Kapellekerk."



Over angstig treinpersoneel of enig visueel contact met de terrorist rept Charfih geen woord. Hij vertelt de politie wel nog dat hij de Vlaming aangeraden heeft zo snel mogelijk een verklaring af te leggen eenmaal ze in Brussel-Zuid aankwamen. "Maar politie was daar niet te zien. Daarop zijn we samen naar de aanwezige douaniers gestapt die de Vlaming apart genomen hebben. Aan mij hebben ze gevraagd om weg te gaan uit veiligheidsoverwegingen en omdat ik geen rechtstreekse getuige was."



Eenmaal buiten het station merkte Charfih een voorbijrijdende politiepatrouille op aan wie hij bovenstaand relaas deed. Wie de Vlaming is die Charfih en de rest van de treinreizigers waarschuwde, is voorlopig niet duidelijk.