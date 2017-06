Leve de soldaat op straat?

Astrid Roelandt

Ook gisteren waren de soldaten weer paraat in Brussel-Centraal. © belga.

De verijdelde aanslag in Brussel-Centraal legt de discussie over de inzet van militairen niet stil. Integendeel.

Belofte maakt schuld (zie vorige tweet). Ik heb het wel eerst netjes gevraagd. Bedankt militairen! pic.twitter.com/5yqXdAqGeH — Zuhal Demir (@Zu_Demir) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Dat het uitgerekend een militair was die terrorist Oussama Zariouh uitschakelde, is koren op de molen van al wie pleit voor de inzet van het leger op straat. Politici vielen gisteren over elkaar om de militairen het hardst te feliciteren voor hun koelbloedig optreden. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) postte zelfs een foto op Twitter, waarbij ze knuffelt met een militair. De N-VA triomfeert en ziet hiermee de meerwaarde van militairen op straat nu definitief bevestigd. "Maar daar had ik geen bevestiging voor nodig," zegt voorzitter Bart De Wever (N-VA). "Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat we de militairen - tijdens dreigingsniveau 3 - absoluut nodig hebben om strategische plaatsen te bewaken."



Maar kan je dat ook niet doen door meer agenten aan te werven? Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi schreef enkele maanden geleden een opiniestuk, waarin hij zich ergerde aan het kaki op straat. "Laat ze desnoods patatten schillen, maar ik wil ze uit mijn straat," schreef de ­Molenbekenaar. Het kaderde in Mahdi's pleidooi voor meer investeringen in de Brusselse politie, in plaats van een militair op elke straathoek.



