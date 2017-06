Dader dweepte al jaren met haatpredikers

(BJM/DCFS/SRB/GVV)

Vóór hij dinsdagavond probeerde om een bom te laten ontploffen in het station van Brussel-Centraal, stond Oussama Zariouh (36) bij geen enkele veiligheidsdienst als extremist bekend. Op Facebook dweepte hij echter al enkele jaren met haatpredikanten die het Westen niet meer binnen mogen.

De terrorist van Brussel-Centraal blijkt een Marokkaan te zijn die al sinds 2002 in België woonde. Hij verbleef eerst twee jaar in Aalst, om dan via enkele adressen in het Brusselse in een betere wijk van Molenbeek te belanden. Een strafblad had hij niet. Oussama Zariouh kwam wel twee keer in aanvaring met het gerecht - wegens zedenfeiten en voor huiselijk geweld - maar geen van beide dossiers heeft ooit tot een rechtszaak geleid. Hetzelfde geldt voor een zaak van drugsbezit die zich vorig jaar zou hebben voorgedaan.



Radicaal gedachtegoed

Bij de veiligheidsdiensten stond hij niet als een extremist bekend en het was pas na een huiszoeking dat het federaal parket gisteren over sympathieën voor IS sprak. Maar op sociale media liet Zariouh zijn radicale gedachtegoed al eerder blijken. Daar dweepte hij met beruchte haatpredikanten, zoals de Saoedische sjeiks Mohamad Al-Arifi en Aid Ibn Abdullah Al-Qarni, twee figuren die al door veel westerse landen geweerd worden. Hij kwam zelfs op voor Omar Al-Haddouchi, een Marokkaanse salafist die 30 jaar cel kreeg omdat hij banden zou hebben gehad met twaalf zelfmoordterroristen die in 2003 een bloedbad aanrichtten in Casablanca.



Bij vier huiszoekingen in Brussel zijn gisteravond vier personen opgepakt. Ze zouden contact gehad hebben met Zariouh. Vandaag beslist de onderzoeksrechter of hij hen aanhoudt.



