Crisiscentrum neemt extra veiligheidsmaatregelen "uit voorzorg"

SPS

21/06/17 - 08u58 Bron: Belga

© belga.

Hoewel het dreigingsniveau op 3 blijft staan, worden er aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen uit voorzorg. Dat meldt het Crisiscentrum van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken op Twitter.

Concreet zullen de veiligheidsdiensten in groteren getale en meer zichtbaar aanwezig zijn in trein- en metrostations. Evenementen gaan gewoon door, maar met verhoogde waakzaamheid.



Het OCAD, het orgaan voor de analyse van de dreiging, had dinsdagavond al laten weten dat het dreigingsniveau op niveau drie blijft. Dat betekent dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is.





Lees ook Geen extra maatregelen voor concert Coldplay