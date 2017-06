Dader is O. Z. (36) uit Molenbeek: niet gekend voor terrorisme of radicalisme

SPS

21/06/17 - 11u19

Het lichaam van de dader werd vanochtend weggevoerd. © belga.

De man die gisteravond een mislukte aanslag heeft gepleegd in Brussel Centraal was de 36-jarige O.Z., een man van Marokkaanse nationaliteit die in Sint-Jans-Molenbeek woonde. Dat meldt het federaal parket.

De man was niet gekend voor terrorisme, maar het federaal parket kan of wil niet verduidelijken of hij voor andere feiten gekend stond. De man had één tas bij, die tweemaal ontplofte, maar droeg geen bommengordel en was verder niet gewapend.



Parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt gaf op een persconferentie meer tekst en uitleg. "Om 20.39 is de dader in het Centraal Station binnengestapt. Via de loketten is hij naar de reizigers gestapt. Tegen kwart voor negen 's avonds is hij te midden van de reizigers gaan staan en nam hij de tas op en begon hij te schreeuwen en is de zak gedeeltelijk ontploft. De man liet zijn brandende bagage achter en liep achter een stationschef naar het perron, waarna een tweede explosie plaatsvond. In de zak zaten nagels en kleine gasflessen. Nadien liep hij de trappen op en liep hij recht op een militair af terwijl hij 'Allahu Akbar' schreeuwde. De militair opende daarop onmiddellijk vuur. De man is ter plaatse omgekomen en droeg geen explosievengordel."



In zijn woning is afgelopen nacht en vanochtend een huiszoeking uitgevoerd, maar daarover wilde het parket geen verdere uitleg geven.